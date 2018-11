EU-Kommission veröffentlicht Entwurf für Brexit-Abkommen

Der für die Einberufung von Gipfeln der Staats- und Regierungschefs zuständige EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte an, er werde Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier am Donnerstagmorgen treffen. Beide wollen demnach kurz nach 8 Uhr eine Erklärung abgeben.

Die britische Regierung hatte am Abend den von Premierministerin Theresa May befürworteten Entwurf für ein Brexit-Abkommen nach stundenlangen Beratungen gebilligt. Barnier will in Kürze vor die Presse treten. Er kann eine Empfehlung für die Einberufung eines Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs zum Brexit abgeben, auf dem das Verhandlungsergebnis gebilligt werden könnte. Termin für das Treffen wäre laut Diplomaten voraussichtlich der 25. November.

(AWP)