EU-Kommission verschärft Ermittlungen gegen mögliches Auto-Kartell

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Kommission verschärft ihre Kartellermittlungen gegen deutsche Autokonzerne. "Die Kommission will eingehender untersuchen, ob BMW , Daimler und VW vereinbart haben, bei der Entwicklung und Einführung wichtiger Technologien zur Verringerung der Schadstoffemissionen von Benzin- und Diesel-Pkw nicht miteinander zu konkurrieren", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel mit.