EU-Kommission verteidigt Vorschlag für schwarze Liste zu Geldwäsche

Verschiedene EU-Regierungen kritisieren die Aufnahme Saudi-Arabiens aber auch jene von Panama und der vier US-Territorien Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico und Guam auf die Liste.

Viele EU-Staaten machten aber auch grundsätzliche Vorbehalte gegen das Vorgehen der EU-Kommission geltend. "Es geht um die Kriterien, auf deren Grundlage die Liste erstellt worden ist, und die Anwendung der Kriterien", sagte ein EU-Diplomat. Denn die Aufnahme von Ländern müsse letztlich "vor Gericht Bestand haben". Dies könne nach dem bisherigen Vorgehen "in Zweifel gezogen werden".

Eine Sprecherin der EU-Kommission reagierte am Freitag in Brüssel auf die Vorbehalte der EU-Länder. Man habe die Methodik zur Erstellung der Liste "in enger Zusammenarbeit" mit den Mitgliedstaaten ausgearbeitet, sagte sie. Auch die auf die Liste gesetzten Drittstaaten seien "konsultiert" worden.

Erfolgloses Treffen

Die rumänische EU-Ratspräsidentschaft hatte deshalb am Freitag ein Treffen der Mitgliedstaaten mit der EU-Kommission angesetzt. Die Position der EU-Länder habe sich aber nicht verändert, sagte ein EU-Diplomat danach.

Die rumänische Präsidentschaft muss nun entscheiden, ob die EU-Botschafter kommende Woche abschliessend über die Liste abstimmen. Dies gilt als wahrscheinlich.

Die EU-Kommission hatte Mitte Februar ihre Liste mit insgesamt 23 Staaten und Gebieten mit "hohem Risiko" für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgestellt. Die Schweiz gehört nicht dazu.

Vor der Publikation der EU-Liste war unklar, ob die Schweiz nicht etwa wegen ihren Inhaberaktien auf dieser landen könne. Denn während bei Namensaktien die Inhaber bekannt sind, ist dies bei den Inhaberaktien unter bestimmten Umständen nicht der Fall.

