EU-Kommission warnt Firmen vor Zollkontrollen bei chaotischem Brexit

Die EU-Kommission hat Firmen vor weitreichenden Folgen im Falle eines ungeregelten Austritts Grossbritanniens aus der EU gewarnt. "In dem Falle würde das Vereinigte Königreich vom einen Tag auf den anderen ein Drittstaat", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Das würde radikale Veränderungen nach sich ziehen.