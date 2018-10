EU-Kommission weist Italiens Haushaltsentwurf 2019 zurück

(Ganze Meldung überarbeitet) - Die EU-Kommission weist erstmals den Haushaltsentwurf eines Euro-Staates zurück. Die Pläne der Regierung in Rom stünden nicht in Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Strassburg mit. Italien hat nun drei Wochen Zeit für Nachbesserungen.