EU-Kommission will Defizitverfahren gegen Frankreich beenden

Nach neun Jahren soll das EU-Verfahren gegen Frankreich wegen zu hoher Haushaltsdefizite offiziell zu Ende gehen. Diese Empfehlung gab die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel ab. Vizepräsident Valdis Dombrovskis gratulierte der Regierung in Paris und sagte: "Jetzt ist es wichtig, auf diesen guten Ergebnissen aufzubauen."