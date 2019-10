EU-Kommission will Lohnlücke zwischen Geschlechtern schneller abbauen

Die EU-Kommission dringt auf eine schnellere Anpassung der Gehälter zwischen Frauen und Männern. "Es ist nun 60 Jahre her, dass der Grundsatz des gleichen Arbeitsentgelts in die Europäischen Verträge aufgenommen wurde, und noch immer spiegeln diese Vorschriften nicht die alltägliche Realität von Frauen in ganz Europa wider", sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans am Donnerstag anlässlich des Europäischen Tags der Lohngleichheit (4. November).