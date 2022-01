EU-Kommission will schärfere Visa-Regeln für Inselstaat im Pazifik

Zum Schutz der Sicherheit in Europa will die EU-Kommission von bestimmten Bürgern des Inselstaats Vanuatu im Südpazifik für die Einreise in die EU wieder Visa verlangen. Konkret schlug die Behörde den EU-Staaten am Mittwoch vor, ein Visa-Abkommen teils auszusetzen. Hintergrund sind Bedenken wegen sogenannter "Goldener Reisepässe". Gegen eine Investition von mindestens 130 000 US-Dollar vergebe der Inselstaat seine Staatsangehörigkeit. Somit erhalten die Betroffenen visumfreien Zugang zur EU.