EU-Kommission will stärkeres Vorgehen gegen Organisierte Kriminalität

Die EU-Kommission will Menschenschmugglern und Organisierter Kriminalität in Europa das Handwerk legen. "Wir müssen den Kampf gegen Gruppen Organisierter Kriminalität verstärken", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Mittwoch in Brüssel. "Sie gehören zu den grössten Bedrohungen für unsere Sicherheit."