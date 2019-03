EU-Kommission will umstrittene Geldwäscheliste überarbeiten

Nach der Ablehnung der schwarzen Geldwäscheliste der EU-Kommission durch die EU-Staaten will die Brüsseler Behörde nachbessern. "Wir müssen eine Liste zustande bringen, die volle Unterstützung erhält", sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova am Donnerstag in Brüssel. Über die Ablehnung der EU-Länder zeigte sie sich enttäuscht.