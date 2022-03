EU-Kommission will Umweltvorgaben für viele Produkte möglich machen

Die EU-Kommission will künftig Umweltauflagen für zahlreiche Produkte festlegen können. Entsprechende Pläne stellt die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Wie aus zuvor bekanntgewordenen Entwürfen hervorgeht, soll die Kommission die Möglichkeit bekommen, Anforderungen an bestimmte Produkte zu stellen, damit diese umweltverträglicher werden. Unter anderem Lebens- und Futtermittel sowie medizinische Produkte sollen von der Regelung ausgenommen werden.