Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Unternehmen einen gewissen Anteil ihrer Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten. Dazu zählt beispielsweise Essen oder Trinken, das zum Mitnehmen bestellt wurde. Mini-Shampooflaschen in Hotels will die EU-Kommission verbieten. Auch Essen und Getränke in Restaurants dürften dem Vorschlag zufolge dann nicht mehr in Plastik eingewickelt sein.