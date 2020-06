EU-Kommission will Vorschlag für Ende von EU-Einreisestopp vorlegen

Die EU-Kommission will noch in dieser Woche vorschlagen, wie der in der Corona-Krise eingeführte EU-Einreisestopp ab 1. Juli schrittweise aufgehoben werden könnte. Das sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Brüssel. Er betonte, dass die europäischen Länder zunächst die Grenzkontrollen innerhalb Europas bis Ende Juni aufheben sollten. Die Aussengrenzen kämen dann in einem nächsten Schritt.