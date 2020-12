EU-Kommission will Vorsorgemassnahmen zu 'faulen Krediten'

In der Corona-Krise erwartet die EU-Kommission eine Zunahme "fauler Kredite" bei Europas Banken. Ein am Mittwoch in Brüssel vorgestelltes Aktionsprogramm soll helfen, die Risiken besser zu managen und die ausfallgefährdeten Darlehen aus den Bankbilanzen zu bekommen. So sollen Banken Spielräume behalten, Unternehmen und Bürgern weiter Darlehen zu geben und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.