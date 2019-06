Bei den Diskussionen am Rande des G20-Gipfels habe sich gezeigt, dass "der Spitzenkandidatenprozess doch eine erheblichere Rolle spielt, als vielleicht nach dem letzten Europäischen Rat von einigen gesagt wurde", sagte Merkel am Samstag nach dem Treffen in Osaka. Das EU-Parlament habe vor Ort erklärt, dass es zu diesem Konzept stehen wolle. "Auf jeden Fall sind die beiden Spitzenkandidaten Teil der Lösung, und das ist ganz wichtig. Es wird nach jetzigem Stand zu keinem interinstitutionellen Konflikt kommen."

Damit könnten die Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl Manfred Weber (Konservative) und Frans Timmermans (Sozialdemokraten) bei dem anstehenden EU-Sondergipfel am Sonntagabend bei der Verteilung der Top-Personalien wieder zum Zuge kommen. Auf dem Spitzentreffen vor einer Woche erklärte einige Staats- und Regierungschefs das System, dem zufolge der Kandidat der größten Partei im Parlament den Kommissionsvorsitz anstreben darf, für erledigt. Weber reklamiert den Posten aber für sich, da die EVP aus der Europawahl vor einem Monat als größte Fraktion hervorging. Dafür benötigt er aber die Unterstützung von zwei bis drei anderen Parteien.

Einem Bericht der in Berlin erscheinenden "Welt am Sonntag" zufolge soll es am Rande des G20-Gipfels eine Einigung der anwesenden EU-Spitzenpolitiker gegeben haben, wonach Weber nicht neuer Präsident der EU-Kommission werden soll.

(Reuters/cash)