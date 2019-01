EU-Kommissionsvizechef warnt vor neuen Haushaltsproblemen in Italien

Aufgeschoben statt aufgehoben: EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovkis hat nach der Einigung im Streit mit Rom über den italienischen Haushalt vor weiteren Problemen gewarnt. Italien habe zwar "eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um das Haushaltsdefizit im Jahr 2019 zu reduzieren. In der Tat aber verschiebt ein Grossteil dieser Massnahmen lediglich den Zeitpunkt des Inkrafttretens der expansiven fiskalischen Massnahmen", sagte Dombrovskis am Dienstag am Rande einer Konferenz vor Journalisten in Riga.