EU kritisiert US-Pläne für Vergeltungszölle als 'stark übertrieben'

In der EU-Kommission werden die US-Pläne für neue Zusatzzölle auf Waren aus der EU scharf kritisiert. Aus europäischer Sicht sei der Umfang der Gegenmassnahmen auf illegale Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus "stark übertrieben", hiess es am Dienstag in Brüssel. Man sei zuversichtlich, dass dies auch die zuständige Schiedsstelle der Welthandelsorganisation WTO so sehen werde. Die USA nutzten zur Berechnung der Schadenshöhe eine interne Schätzung, die von der WTO nicht bestätigt sei.