Die EU will in den kommenden Jahren zehn Milliarden Euro in Südostasien investieren und noch engere Handelsbeziehungen aufbauen. Das Geld werde die Wirtschaft und die Unabhängigkeit der Asean-Länder stärken, Arbeitsplätze schaffen und den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel fördern, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen der EU-Staaten und des Verbands südostasiatischer Nationen (Asean) in Brüssel an. Konkret soll es demnach zum Beispiel Investitionen in der Ausbau der digitaler Infrastruktur und in Stromnetze geben.

14.12.2022 15:12