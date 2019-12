EU-Länder blockieren Einigung bei "grünen" Finanzprodukten

Rückschlag für die Klimaambitionen der Europäischen Union: Die Mitgliedsstaaten haben laut einem EU-Vertreter die jüngste Einigung auf Kriterien zur Einstufung von grünen und nachhaltigen Finanzprodukten abgelehnt. EU-Diplomaten blockierten demnach am Mittwoch auf einem Treffen in Brüssel ein in der vergangenen Woche vereinbartes Klassifizierungssystem für solche Investments. Frankreich, Tschechien, Ungarn, Polen, die Slowakei, Rumänien und Slowenien sowie Grossbritannien lehnten das Regelwerk ab. Sie befürchten unter anderem, dass dadurch Investitionen in Kernenergie oder Kohleprojekte kein grünes Label erhalten können.