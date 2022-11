Die Europäische Union will nach den Worten von EU-Klimakommissar Frans Timmermans ihr Sparziel für Treibhausgase verschärfen. Bislang plante die EU bis zum Jahr 2030 Einsparungen von 55 Prozent an klimaschädlichen Treibhausgasen im Vergleich zu 1990. Derzeit laufe es aber auf Einsparungen von mindestens 57 Prozent hinaus, sagte Timmermans am Dienstag bei der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. Die EU sei bereit, ihr Klimaziel so zu aktualisieren, dass es diesen grösseren Ehrgeiz widerspiegele.

15.11.2022 13:08