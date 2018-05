EU macht Druck im Brexit-Streit - Problemfall irische Grenze

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Länder fordern in den Brexit-Verhandlungen bis Ende Juni konkrete Zugeständnisse von Grossbritannien. Dies gelte vor allem für die ungelöste Grenzfrage in Irland, sagte die bulgarische Aussenministerin Ekaterina Sachariewa am Montag in Brüssel. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die EU-Staaten informiert, dass es seit März kaum Fortschritte gegeben habe. Bulgarien leitet derzeit die Ministerräte.