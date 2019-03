In EU mehr berufstätige Frauen denn je

In der EU sind so viele Frauen berufstätig wie nie zuvor. Zwei von drei Frauen (66,4 Prozent) zwischen 20 und 64 Jahren hatten 2017 eine Arbeitsstelle, wie aus einem am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Bericht der EU-Kommission hervorgeht. Zugleich waren der Erhebung zufolge drei von vier Männern (77,9 Prozent) berufstätig.