EU-Minister wollen engere Abstimmung beim Tourismus

(Ausführliche Fassung) - Die EU will sich enger abstimmen, damit sich die Krise des Tourismus in der Corona-Krise nicht weiter verschärft. Dies solle gelten für Reisewarnungen sowie Quarantäne- und Testvorschriften, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiss, am Montag in Berlin nach einer informellen Videokonferenz der EU-Tourismusminister.