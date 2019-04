EU-Mission in Libyen zieht Mitarbeiter aus Tripolis ab

Die Europäische Union hat wegen der heftigen Kämpfe in Libyen ihr Personal aus der Hauptstadt Tripolis abgezogen. Die internationalen Mitarbeiter der Grenzsicherungsmission EUBAM seien ins benachbarte Tunesien gebracht worden, von wo aus sie die Lage weiter beobachteten, teilte ein EU-Sprecher am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit. Demnach sei die EU-Mission bereits am Mittwoch evakuiert worden.