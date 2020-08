EU organisiert Sondersitzung der Aussenminister zu Belarus und Türkei

(Ausführliche Fassung) - Die Aussenminister der EU-Staaten werden am Freitag in einer ausserplanmässigen Videokonferenz über mögliche Reaktionen auf die Entwicklungen in Belarus sowie im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer beraten. Mehrere EU-Staaten hatten zuvor gefordert, mit einer Reaktivierung von Sanktionen gegen die belarussische Führung auf die umstrittene Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag zu reagieren.