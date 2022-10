Das EU-Parlament hat weiterhin Zweifel an der Haushaltsführung der skandalumwitterten EU-Grenzschutzagentur Frontex. Die Abgeordneten verweigerten am Dienstag in Strassburg bereits zum zweiten Mal die sogenannte Entlastung für den Haushalt des Jahres 2020. Die Abgeordneten kritisierten das "Ausmass des schwerwiegenden Fehlverhaltens" des früheren Frontex-Chefs Fabrice Leggeri. Die Behörde habe die Grundrechte von Migranten und Asylbewerbern nicht ausreichend geschützt. Im Mai hatte das Parlament schon einmal gegen die Entlastung gestimmt.

18.10.2022 16:29