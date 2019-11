EU-Parlament billigt Einigung zu Gemeinschaftshaushalt 2020

Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten hatten in den Verhandlungen wenige Tage vor Fristablauf noch gut vier Milliarden Euro auseinander gelegen. Die EU-Regierungen hatten dabei ein Jahresbudget von höchstens 166,8 Milliarden Euro gefordert, das Parlament wollte 171 Milliarden Euro. Am Ende trafen sich beide Seiten ziemlich genau in der Mitte.

Ohne Durchbruch bis Jahresende hätte die EU ab Januar nur noch mit einem Nothaushalt ohne zusätzliche Ausgaben arbeiten können. Mit dem gefundenen Kompromiss fällt der Haushalt nun 1,5 Prozent höher aus als im Vorjahr. Mehr Geld soll neben der Klimapolitik etwa in die Jugendförderung fliessen. So wurden etwa die Mittel für das Austauschprogramm Erasmus um 3,4 Prozent aufgestockt.

Der Jahreshaushalt für 2020 ist der letzte innerhalb der laufenden mehrjährigen Finanzplanung. Die Verhandlungen galten daher als Stimmungstest für die schwierige Kompromissfindung für den nächsten Mehrjahreshaushalt ab 2021. Bis zur Ausgabenobergrenze des laufenden siebenjährigen Finanzrahmens bleiben für das Jahr 2020 1,5 Milliarden Euro als Reserve für unvorhergesehene Erfordernisse übrig.

Die Mitgliedsstaaten hatten die Einigung ihrerseits am Montag gebilligt. Die Zustimmung des Parlaments schliesst den Gesetzgebungsprozess ab.

(AWP)