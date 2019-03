EU-Parlament fordert klimaneutrale Wirtschaft bis 2050

Im Kampf gegen den Klimawandel fordert das EU-Parlament eine Wirtschaft ohne Treibhausgase bis 2050. Auf dem Weg zur Klimaneutralität sollten aber die Konsequenzen für Menschen etwa in Kohleregionen abgefedert werden, fordern die Abgeordneten in einer legal nicht-bindenden Entschliessung, die am Donnerstag in Strassburg mit 369 Ja- und 116 Nein-Stimmen bei 40 Enthaltungen angenommen wurde. So solle ein spezieller Fonds für Regionen ins Leben gerufen werden, die besonders von den Umwandlungen betroffen sein werden.