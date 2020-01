EU-Parlament fordert Pflicht für einheitliche Ladegeräte für Handys

Das EU-Parlament hat die Einführung einheitlicher Ladegerätes für Handys, Tablets und andere kleine und mittlere Elektrogeräte gefordert. Die EU-Kommission solle dafür bis Juli dieses Jahres "regulatorische Massnahmen" ergreifen, heisst es in einer Entschliessung, die am Donnerstag in Brüssel mit breiter Mehrheit angenommen wurde.