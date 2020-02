EU-Parlament fordert strikte Verhandlungslinie nach dem Brexit

Nach dem Brexit verlangt das Europaparlament eine strikte Linie für die nächste Verhandlungsrunde mit Grossbritannien. In einer am Mittwoch in Strassburg beschlossenen Resolution stellten die Abgeordneten eine Reihe von Forderungen auf, die die britische Regierung ablehnt. Die im März beginnenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London dürften damit noch komplizierter werden als ohnehin erwartet. Eine grosse Mehrheit der EU-Politiker sprach sich für die Resolution aus.