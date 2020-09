EU-Parlament gibt grünes Licht für Erhöhung der EU-Eigenmittel

Das Europaparlament hat eine Hürde auf dem Weg zum Corona-Wiederaufbaufonds der EU aus dem Weg geräumt. Die EU-Abgeordneten unterstützten in einer Abstimmung mit grosser Mehrheit die Erhöhung der EU-Eigenmittel, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Die Änderung der Obergrenze im sogenannten Eigenmittelbeschluss ermöglicht es der EU-Kommission 750 Milliarden Euro in Anleihen für den Aufbauplan zu mobilisieren, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen.