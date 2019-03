EU-Parlament unterstützt mögliche weitere Sanktionen gegen Russland

Angesichts der andauernden Konflikte mit Russland und Menschenrechtsverletzungen in dem Land hält das EU-Parlament weitere Sanktionen gegen Moskau für angemessen. Die EU-Kommission sollte bereit sein, weitere Strafen zu verhängen, falls Russland weiterhin gegen das Völkerrecht verstosse, heisst es in einer Entschliessung, die die Abgeordneten am Dienstag in Strassburg annahmen. Russland könne unter diesen Umständen auch nicht mehr als "strategischer Partner" angesehen werden.