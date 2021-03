EU-Parlament verklagt Kommission wegen Visastreits mit den USA

In einem Streit über Visafreiheit für EU-Bürger in den USA zieht das Europaparlament vor den Europäischen Gerichtshof. Die Klage richtet sich gegen die EU-Kommission wegen Untätigkeit, weil sie das visafreie Reisen für Rumänen, Bulgaren, Kroaten und Zyprer auch nach jahrelangem Vorlauf nicht in Washington durchsetzte. Dies teilte Parlamentssprecher Jaume Duch am Donnerstag auf Twitter mit.