EU-Parlament warnt wegen Klima-Ausgaben vor Kürzungen anderswo

Die geplanten Milliardeninvestitionen für eine Klimawende in Europa dürfen nach Auffassung des Europäischen Parlaments nicht zulasten anderer Aufgaben gehen. Die Unterhändler des EU-Parlaments in Haushaltsfragen begrüssten am Mittwoch in Strassburg parteiübergreifend, dass es für einen gerechten klimafreundlichen Wandel frisches Geld geben solle. Rund eine Milliarde Euro pro Jahr sei dafür aber zu wenig.