EU-Parlament will Mitgliedsländer zu höheren Beiträgen verpflichten

Angesichts von Brexit und neuen Herausforderungen der EU hat das Europaparlament die Mitgliedstaaten zu deutlich höheren Beitragszahlungen aufgefordert. Im nächsten Sieben-Jahres-Haushalt sollte die Obergrenze der EU-Ausgaben von derzeit 1,0 auf 1,3 Prozent der Wirtschaftkraft der Mitgliedsländer steigen, heisst es in einem Standpunktpapier, das die Abgeordneten am Mittwoch in Strassburg mit grosser Mehrheit verabschiedeten. Das entspräche einer Steigerung um 30 Prozent.