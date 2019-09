EU-Parlamentarier begrüssen Entscheidung des britischen Supreme Court

(Ausführliche Fassung) - Führende EU-Abgeordnete haben das Londoner Urteil gegen die Zwangspause des britischen Parlaments begrüsst. Zugleich verlangten sie am Dienstag Klarheit bei dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt. "Zumindest ein grosser Trost in der Brexit-Saga: Der Rechtsstaat in Grossbritannien ist quicklebendig", twitterte der Brexit-Beauftragte im EU-Parlament, Guy Verhofstadt.