EU-Parlamentspräsident Sassoli fordert 'gemeinsamen Neuanfang'

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, hat die EU in der Corona-Krise zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung gemahnt. "Diese Krise lehrt uns, dass ein Neuanfang nur gemeinsam möglich ist. Covid-19 hat die Überzeugung, dass man es alleine schaffen kann, als Irrglauben entlarvt", sagte der italienische Politiker in einer Videobotschaft zum Europatag an diesem Samstag. Europa brauche einen Plan zur wirtschaftlichen Erholung, und zwar "schneller als in der Vergangenheit". "Ohne eine gemeinsame Antwort wird sich niemand erholen können."