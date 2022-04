EU-Parlamentspräsidentin sichert Ukraine in Kiew weitere Hilfe zu

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. "Ich bin in Kiew, um eine Botschaft der Hoffnung zu überbringen. Wir sind mit Euch", schrieb die Politikerin am Freitagnachmittag auf Twitter. Zudem veröffentlichte sie ein Video, in dem sie zusicherte: "Wir werden helfen, Eure Städte wieder aufzubauen." Finanzielle und militärische Hilfe werde aufrechterhalten und ausgebaut.