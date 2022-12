Twitter-Chef Elon Musk ist zu einer Anhörung im Europaparlament eingeladen worden. Die persönliche Anwesenheit Musks im Parlament böte die Möglichkeit, "einen offenen Austausch in der Öffentlichkeit zu führen", heisst es in einem Brief von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola an Musk. Der Kurznachrichtendienst spiele eine zentrale Rolle im demokratischen Leben der EU und ermögliche einen gesellschaftlichen Diskurs. "Twitter sollte nicht unwissentlich zu einem Katalysator für Hassreden, Wahlbeeinflussung und Fehlinformationen werden", heisst es in dem Schreiben von Metsola vom Montag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

20.12.2022 13:42