EU-Partner verhängen ebenfalls Strafmassnahmen gegen Belarus

Neben der EU erhöhen auch die USA, Grossbritannien und Kanada mit weiteren Strafmassnahmen den Druck auf den Machtapparat in Belarus. Das Aussenministerium in Washington kündigte am Montag Visabeschränkungen gegen 46 Funktionäre an, die künftig nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Das Finanzministerium setzte 16 Personen und fünf staatliche Stellen auf eine schwarze Liste. Die britische Regierung verhängte ebenfalls Einreiseverbote. Zudem sollen Vermögenswerte eingefroren werden. Betroffen ist nach Angaben des britischen Aussenministeriums auch ein Unternehmen, das Ölprodukte exportiert.