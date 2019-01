EU plant Rekordbetrag für humanitäre Hilfe ein

Die EU hat für 2019 so viel Geld für humanitäre Hilfe eingeplant wie nie zuvor. Nach Angaben der EU-Kommission vom Mittwoch stehen aus dem Gemeinschaftshaushalt in diesem Jahr rund 1,6 Milliarden Euro bereit. Sie sollen unter anderem Menschen zugute kommen, die unter den Konflikten in Syrien und dem Jemen leiden.