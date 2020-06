EU-Ratschef plant Gipfel über Milliarden-Plan für Mitte Juli

Der EU-Ratschef Charles Michel plant für Mitte Juli ein Gipfeltreffen in Brüssel zum geplanten milliardenschweren Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise. Dafür werde er neue Vorschläge vorbereiten, kündigte Michel am Freitag nach einem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs an.