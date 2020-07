EU-Ratschef zu Finanzstreit: Noch viel Arbeit

Gut eine Woche vor dem EU-Gipfel ist nach Angaben von Ratspräsident Charles Michel noch keine Einigung auf das milliardenschwere Haushalts- und Konjunkturpaket in Sicht. Seine Vorgespräche mit den EU-Staats- und Regierungschefs seien extrem intensiv und teils sehr schwierig, sagte Michel am Mittwoch im Europaparlament. "Wir sind noch nicht am Ende der Verhandlungen. Enorm viel Arbeit ist noch nötig."