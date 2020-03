EU-Ratspräsident dringt auf Geschlossenheit gegen Covid-19

Ein gemeinsamens Handeln gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat EU-Ratspräsident Charles Michel gefordert. Vor einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten erklärte Michel am Dienstag in Brüssel: "Unsere Aufgabe ist es, einen koordinierten Ansatz der EU zu stärken." Man stehe zu all jenen, die von Covid-19 betroffen seien.