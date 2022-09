EU-Ratspräsident: Kommission zu langsam im Kampf gegen hohe Gaspreise

Die hohen Preise seien "für unsere Bürger, für Familien, für Unternehmen eine Katastrophe", sagte Michel. Er hoffe, dass die Kommission binnen Tagen konkrete Vorschläge für Eingriffe in die Energiemärkte präsentiere.

Am Donnerstag hatte die Europäische Kommission in einem ersten Entwurf für Notfallmassnahmen gegen die hohen Strompreise von einem einen EU-weiten Gaspreisdeckel abgeraten. Stattdessen setzt die Brüsseler Behörde auf Stromsparmassnahmen und will die Profite von Energiefirmen teils umverteilen./nif/DP/nas

(AWP)