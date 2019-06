EU-Ratspräsident Tusk erwartet schwierigen G20-Gipfel

Als Beispiele nannte Tusk den Handelsstreit zwischen den G20-Mitgliedern USA und China sowie die drohende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Es brauche in dieser Situation gerade auf Seite der G20-Staaten ein besonderes Verantwortungsbewusstsein, forderte er.

Das zweitägige Treffen der Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Industrienationen der Welt (G20) beginnt an diesem Freitag in der japanischen Stadt Osaka. Neben Beratungen in grosser Runde sind auch zahlreiche bilaterale Gespräche geplant - zum Beispiel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump./aha/DP/mis

(AWP)