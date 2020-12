EU rüstet sich für No-Deal-Brexit - Verhandlungen gehen weiter

"Die Verhandlungen laufen noch, aber das Ende der Übergangsfrist ist nahe", schrieb Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Es gebe keine Garantie für einen Vertrag. "Wir müssen vorbereitet sein - auch darauf, dass am 1. Januar kein Vertrag in Kraft ist." Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsfrist und Grossbritannien scheidet aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Vertrag drohen ab 1. Januar Zölle und andere Handelshürden.

Von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson hatten am Mittwochabend in Brüssel rund drei Stunden über die verbliebenen Konfliktpunkte diskutiert, doch der erhoffte Durchbruch blieb aus. Die Streitpunkte sind seit Monaten die gleichen: Fischerei, fairer Wettbewerb und die Frage nach der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen. Stattdessen setzten sich London und Brüssel eine letzte Frist bis Sonntag - bis dahin sollten die Verhandlungsteams in Brüssel weiter versuchen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

"Wir haben ein klares Verständnis der jeweils anderen Position bekommen. Sie bleiben weit auseinander", schrieb von der Leyen nach dem Treffen auf Twitter. Aus britischen Regierungskreisen hiess es, es sei immer noch unklar, ob eine Einigung zustande komme. Premierminister Johnson wolle aber nichts unversucht lassen.

Für den Fall des Scheiterns sehen die von der EU vorgelegten Notmassnahmen vor, bestimmte Flugverbindungen zwischen Grossbritannien und der EU für sechs Monate aufrechtzuerhalten - basierend auf Gegenseitigkeit mit Grossbritannien. Auch für die Anerkennung von Sicherheitszertifikaten für Flugzeuge soll es eine Übergangsregel geben, damit diese nicht in der EU stillgelegt werden müssen. Eine ähnliche Regelung auf Gegenseitigkeit soll es geben, um Frachttransporte und Busverkehr aufrechtzuerhalten, ebenfalls für sechs Monate.

Für das politisch sehr umstrittene Thema Fischerei schlägt die EU-Kommission einen Rechtsrahmen vor, der bis zum 31. Dezember 2021 gelten soll - oder bis zu einem Fischereiabkommen mit Grossbritannien. Diese Vereinbarung soll den Zugang von britischen Fischkuttern in EU-Gewässer regeln und umgekehrt. Die Kommission werde eng mit dem Europaparlament und dem Ministerrat zusammenarbeiten, um die Regelungen noch vor dem 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen.

Mehrere EU-Staaten hatten die Kommission immer wieder gedrängt, diese Notfallmassnahmen voranzutreiben. Die Kommission hatte dies hinausgezögert. Jetzt begründete sie den Vorstoss mit der grossen Unsicherheit, ob bis zum 1. Januar ein Handelsabkommen in Kraft ist, das diese Massnahmen unnötig machen würde./vsr/DP/eas

(AWP)