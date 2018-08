EU scheitert vorerst mit neuem Vorstoss im Airbus-Subventionsstreit

Im 14 Jahre alten Airbus -Subventionsstreit haben die USA einen EU-Vorstoss für eine neue Schiedsrichterrunde zunächst abgeblockt. Die EU beantragte im Streitschlichtungsausschuss der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf am Mittwoch ein neues Schiedsgremium, mit dem sie hofft, milliardenschwere Vergeltungszölle abzuwenden. Die USA lehnten dies ab. Ein zweiter EU-Antrag in der nächsten Sitzung am 27. August könnte nicht mehr abgewiesen werden.