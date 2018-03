Das Ringen um Ausnahmeregelungen bei neuen US-Einfuhrzöllen für Stahl und Aluminium geht auch am Dienstag weiter. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will seine Gespräche in Washington fortsetzen und am Abend ein Statement abgeben. Zusätzlich wird EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington erwartet. Am Montagabend hatte sich Altmaier zuversichtlich gezeigt, dass es noch eine Lösung geben kann. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle treten an diesem Freitag in Kraft.