EU sieht sich in der schwersten Rezession ihrer Geschichte

(durchgehend aktualisiert) - Die Corona-Pandemie stürzt die Europäische Union in die schwerste Rezession ihrer Geschichte. "Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der grossen Depression nicht mehr gegeben hat", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch zur Frühjahrs-Konjunkturprognose. In der Eurozone könnte die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen, in der EU als Ganzes um 7,4 Prozent. Für 2021 wird zwar eine deutliche Erholung vorgesagt, doch wird sie den grossen Einbruch noch nicht wettmachen.